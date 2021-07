Sono sempre di più i giovani che, nell’ultimo periodo, forse stanchi e svogliati, anche a causa della pandemia, decidono di suicidarsi mettendo così fine alla propria vita. L’ultimo caso di giovane in procinto, si pensa, di suicidarsi è stato fermato in tempo. A Torino, una 18enne cade nel Po, ma è soccorsa da una passante che riesce a metterla in salvo e impedire che la tragedia avvenga.

Il fatto è accaduto a Torino nella giornata del 5 luglio quando una diciottenne è caduta nelle acque del fiume Po. Sul luogo sono immediatamente giunti i vigili del fuoco che sono riusciti a salvarla grazie a un gommone. La giovane è stata soccorsa anche dai soccorritori del 118, ma le condizioni sono stabili e non destano particolari preoccupazioni.

In base alle prime indagini, si pensa che la giovane abbia tentato il suicidio e, grazie all’intervento della passante che giungeva in quella zona ed è riuscita ad afferrarla con un braccio, si è evitata l’ennesima morte tra i giovani che pensano al suicidio. È stata proprio la donna ad allertare i vigili del fuoco, il personale del 118 in modo da poter dare alla giovane le prime cure e verificare le sue condizioni di salute dopo il folle gesto.

I Carabinieri hanno effettuato le prime indagini in modo da capire la dinamica dei fatti. La giovane è poi stata trasportata alle Molinette di Torino dove i medici la stanno assistendo i modo da verificare le proprie condizioni. Non è il primo caso che è successo, in quanto il 14 gennaio scorso un’altra donna si è buttata volontariamente nelle acque del fiume Po, ma è riuscita a salvarsi grazie ad alcuni ragazzi che praticavano canottaggio e l’hanno portata a riva.

Chi sta vivendo condizioni difficili e pensa di suicidarsi, può chiedere aiuto contattando il 112 oppure mettersi in contatto con il Telefono Amico in modo che possa aiutarlo a superare questo momento difficile. I medici e gli psicologi possono venire in soccorso dando il loro contributo.