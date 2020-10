Tiziano Ferro, il suo ringraziamento al Papa per l’apertura alle unioni civili per le coppie gay

Nei giorni scorsi, Papa Francesco ha sdoganato letteralmente una tematica molto importante, quella delle unioni civili per le coppie omosessuali. Una tematica affrontata dal Papa, che ha di fatto scardinato tutta una serie di miti e preconcetti che attanagliavano le coppie gay. Il Papa infatti, con il suo toccante discorso, ha affrontato la tematica con estrema eleganza e solidarietà, affermando che bisogna di fatto creare una legge sulle unioni civili.

Nel suo discorso, Francesco ha aggiunto: “gli omosessuali hanno diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso“, parole toccanti che hanno raggiunto il cuore di tutte le coppie gay, che da sempre desiderano legalizzare le proprie unioni civili.

La dedica di Tiziano Ferro al Papa

Lo sa bene il cantante di Latina, Tiziano Ferro che, tramite una messaggio su Instagram, scritto in più lingue, proprio a sottolineare l’importanza di quello che aveva da dire, scrive delle parole molto toccanti, utilizzando anche un passo del Vangelo secondo Matteo.

Nella sua dedica infatti, Ferro cita anche Papa Francesco, ringraziandolo per la sua apertura e per aver affrontato tale tematica. Sul profilo social del cantante, è possibile leggere: “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò, Matteo 11:28. La compassione, la carità, la generosità, il conforto. Questo è sempre stato per me Dio. Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fede, per sempre“.

Ferro è di fatto sposato con suo marito, Victor Allen, nel luglio 2019, con tanto di rito civile sulla spiaggia di Sabaudia. Al tempo però, i due si erano sposati in gran segreto a Los Angeles, tanto che sulle fedi la coppia ha inciso ben due date, quella del matrimonio italiano e quello americano. Di certo la tematica affrontata dal Papa ha ridato speranza al cantante, rendendo ancora più solida la sua fede.