Tir precipita dal viadotto della A1 e prende fuoco, morto l’autista: "Poteva essere una strage"

Ascolta questo articolo

Una tragedia che poteva essere una strage sfiorata quella avvenuta nella mattinata di domenica sulla A1, dove un tir è precipitato da un viadotto ed ha preso fuoco. L’autista del mezzo, un 55enne di Salerno, ha perso la vita nel terribile incidente, che ha bloccato la viabilità della zona per diverse per ore.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo ha sbandato su una curva in autostrada, in un tratto tra i caselli di Calenzano e Barberino. Il tir ha prima urtato una barriera centrale di sicurezza alla sua sinistra, ed ha poi sbandato distruggendo la barriera di sicurezza a destra. Il mezzo è rimasto per pochi secondi sospeso nel vuoto, poi è precipitato nella strada sottostante.

Un volo impressionante di circa 15 metri, in seguito al quale l’autoarticolato, che trasportava un carico di frutta e verdura, è atterrato sulla strada sottostante ed ha preso fuoco. Fatale l’incidente per l’autista, il 55enne Angelo Gambardella di Nocera Inferiore, che ha perso la vita nell’impatto. I mezzi di soccorso intervenuti, vigili del fuoco e 118, lo hanno trovato morto nell’abitacolo.

Se sulla strada sottostante, che conduce alla frazione di Legri, fossero state presenti altre automobili in transito, avrebbe potuto esserci una strage. Dalla Filt Cgil Toscana arriva la solidarietà verso la famiglia dell’autista morto, con la segretaria Monica Santucci che parla di “altra inaccettabile tragedia sul lavoro. In quel tratto non sono pochi gli eventi tragici. Poche settimane fa un incidente tra tre Tir con code nel tratto metropolitano e perfino in città“.

Per consentire la rimozione del mezzo ed i rilievi, la strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Il tratto autostradale è stato riaperto intorno alle 11 di mattina, con code di diverse ore in direzione Bologna e traffico intenso anche sulle strade alternative all’autostrada, in particolare a Calenzano e sulla Barberinese.