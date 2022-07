Tir perde carico di pomodori in mezzo alla strada: automobilisti si fermano per raccoglierli

Ascolta questo articolo

In questo periodo è cominciata la campagna di raccolta dei pomodori in svariate parti d’Italia. Quest’anno, per via delle temperature eccezionali, la raccolta del prezioso frutto che serve per condire i nostri piatti è avvenuta con diverse settimane di anticipo. Da Nord a Sud non è raro imbattersi nelle campagne e vedere i camion all’interno dei terreni con le grosse cassette che servono per caricare e trasportare i pomodori. Ma come è noto durante il lavoro non mancano gli incidenti.

Nella mattinata del 20 luglio, infatti, un camion che trasportava un ingente carico di pomodori ha perso il tutto lungo la strada provinciale che collega Francavilla Fontana (Brindisi) a Manduria (Taranto). L’incidente è avvenuto nel territorio della provincia di Brindisi, all’altezza di una rotatoria. Forse per una manovra sbagliata, o per il carico fissato male, le casse di pomodori si sono ribaltate sull’asfalto e in un terreno circostante, creando una situazione di potenziale pericolo anche per gli altri automobilisti.

Persone raccolgono i pomodori

La scena non è sfuggita agli altri automobilisti di passaggio che seguivano il tir. Proprio costoro hanno dato vita ad una singolare scena: molti di loro si sono fermati e hanno cominciato a raccogliere i pomodori in modo da portarli a casa. Ma sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine.

La raccolta di pomodori “gratuita” è stata così interrotta, e la Polizia Locale ha potuto effettuare i rilievi del caso e dare avvio alle operazioni di rimozione del carico caduto. La notizia ha fatto in brevissimo tempo il giro della Rete e dei giornali di tutta Italia, divenendo virale. Un episodio davvero singolare.

Il sinistro è avvenuto attorno alle ore 13:00. Nelle prossime ore si accerteranno eventuali responsabilità, nel frattempo l’autista del tir ha ricevuto una sanzione amministrativa. La carreggiata, dopo la rimozione del carico, è stata rimessa in sicurezza e il traffico è tornato scorrevole. Ricordiamo che nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli.