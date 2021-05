Tir in retromarcia schiaccia giovane donna contro il bagagliaio della sua auto: illesa

Si sono vissuti attimi di paura nel pomeriggio di ieri 7 maggio a Lequile, in provincia di Lecce, dove una giovane donna è rimasta schiacciata contro il bagagliaio della sua auto dopo essere stata travolta da un tir che procedeva in retromarcia. Tutto è avvenuto di fronte ad un supermercato.

Da quanto si apprende l’incidente è stato assolutamente involontario. Dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale, si vede il grosso mezzo che si prepara a partire. Il conducente chiude i portelloni, molto probabilmente dopo aver scaricato la merce al supermercato.

A questo punto arriva la Jeep Renegade condotta dalla donna, che dopo una piccola manovra si posteggia con il cofano posteriore dell’auto di fronte all’autoarticolato, proprio dalla parte retrostante, dove si trovano i portelloni. La giovane scende dall’auto, e dopo pochissimi istanti il camion aziona la retromarcia: la donna non si accorge immediatamente di quello che sta avvenendo e si trova schiacciata in pochissimi secondi contro il portabagagli, da dove stava recuperando la carrozzina della sua bimba di pochi mesi.

Soccorsi immediati

Una signora che stava uscendo dal supermercato, vedendo la scena, lascia le buste della spesa e si precipita ad aiutare la giovane. In pochissimi istanti sopraggiungono altri passanti e clienti del supermercato, che indicano all’autista di andare avanti, in quanto una persona era stata travolta dal mezzo.

A sirene spiegate davanti al supermercato è arrivata un’ambulanza del 118, che ha trasportato immediatamente la signora in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente è rimasta illesa. Per lei un grosso spavento e qualche contusione che è stata giudicata guaribile in otto giorni.

Sul volto dei presenti e della signora si leggeva però il terrore. Neanche la bambina che si trovava in auto ha subito conseguenze: lei non è stata coinvolta minimamente nell’investimento. Se però non ci fosse stato nessuno a dare l’immediato allarme le conseguenze dell’incidente potevano sicuramente essere più gravi. Sul luogo del fatto di cronaca, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale coordinati dal comandante Gaetano Congedo.