Tim sta smantellando le cabine telefoniche, anche Pescara dovrà dire addio al simbolo di un’epoca

La fine delle cabine telefoniche in Italia è ormai imminente, un passaggio epocale che segna la fine di un’era, ma al tempo stesso una conquista per i nuovi mezzi di comunicazione. La decisione dell’Agcom, che ha riscosso il consenso degli operatori, prevede l’eliminazione graduale di 16mila postazioni pubbliche, ad eccezione di quelle presenti negli ospedali, nelle caserme e nelle carceri, dove svolgono ancora una funzione sociale.

Inoltre, saranno mantenute le cabine situate in zone non coperte dalla rete mobile, come i rifugi di montagna. Anche Pescara soffrirà di questo passaggio storico, e tra i luoghi simbolo delle cabine telefoniche in città figura il tratto di viale Muzii all’incrocio con via Regina Margherita, dove le cabine resistevano da decenni. Nonostante i restyling effettuati nel tempo, sono diventate sempre più obsolete e inutili.

Non è quindi una sorpresa che operatori come Tim (Telecom Italia), ex detentrice del servizio pubblico, ora possano smantellare le cabine telefoniche e che la decisione sia stata accolta con un ampio consenso. Questo processo sarà altamente graduale, con un massimo di 30.000 cabine rimosse all’anno, di cui 10.000 impianti stradali, e la sua realizzazione rappresenterà certamente una svolta epocale per il mondo delle telecomunicazioni.

Tuttavia, la fine delle cabine telefoniche sarebbe inevitabile, visto che gli smartphone e altri mezzi di comunicazione digitali sono ormai ampiamente utilizzati dalla maggior parte della popolazione. Nonostante questo, la loro scomparsa rimarrà comunque un momento storico.

Nonostante il passare del tempo, queste cabine hanno subito numerosi restyling per adattarsi alle esigenze del momento, mantenendo comunque la loro struttura originaria. La presenza di queste icone del passato può rappresentare un vero e proprio simbolo della città, una testimonianza tangibile del passato e del presente, che racconta la storia di un tempo in cui la comunicazione era molto diversa da quella attuale. Per molti turisti e visitatori, queste cabine rappresentano un’attrazione molto particolare, un vero e proprio “must” dell’itinerario cittadino.

Gli appassionati di storia e cultura non possono non rimanere affascinati da queste cabine, che rappresentano un esempio concreto di come le tecnologie possano evolversi nel tempo, senza tuttavia perdere la loro importanza e la loro utilità.Inoltre, le cabine telefoniche sono state spesso protagoniste di eventi e storie che hanno reso ancora più speciale questo luogo.