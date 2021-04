"Ti stacco la testa": la Polizia Locale ferma un ragazzo in bici per non essersi fermato all’alt

In tutta Italia si sono ormai intensificati i controlli anti Covid, specialmente dopo che da questa settimana la maggior parte delle regioni sono diventate gialle. Le forze dell’ordine stanno pattugliando ogni angolo delle città. Nella giornata del 25 aprile a Padova si è verificato però un episodio che ha suscitato l’indignazione della popolazione. Secondo quanto riferiscono alcuni media nazionali, un ragazzo di colore sarebbe stato fermato in pieno centro mentre era in sella alla sua bici da freestyle.

Il mezzo a due ruote, per sua natura, è difficile da frenare, per cui il giovane sarebbe passato sfrecciando davanti alla pattuglia. Alcuni testimoni hanno quindi affermato che il ragazzo sarebbe stato spinto dagli stessi agenti della Locale non avendo fatto in tempo a rallentare. A quel punto gli agenti lo avrebbero spinto faccia a terra strattonandolo per il collo. In quel frangente un poliziotto avrebbe gridato “ti stacco la testa”. Un passante che avrebbe assistito alla scena riferisce che la vicenda accaduta sotto i suoi occhi ricorda l’omicidio di George Floyd a Minneapolis.

Il ragazzo stava andando contro mano

Secondo quanto si apprende da Fanpage, che ha reso noti tutti i particolari della vicenda, il ragazzo di colore stava percorrendo l’arteria stradale contro mano. Le norme anti Covid nel centro del capoluogo veneto prevedono un senso di percorrenza alternato, proprio per evitare assembramenti. Vedendo la scena i poliziotti hanno intimato l’alt al giovane, che però avrebbe proseguito per qualche metro, visto che la bici non era dotata di freni.

La persona che ha ripreso l’intera vicenda, assistendo anche agli attimi prima dell’inizio del video, spiega che il ragazzo di colore non sarebbe riuscito a fermarsi proprio per via della bicicletta sportiva senza freni. “Ho tutte le prove registrare nel video” – così spiega un testimone. La vicenda è destinata a far discutere l’opinione pubblica, anche se dalla stazione di Polizia Locale hanno spiegato di non poter rilasciare dichiarazioni in merito, trattandosi di un ‘operazione di polizia giudiziaria.

Alcuni passanti hanno ricordato agli agenti della Locale che il loro comportamento era degno di vergogna, mentre altre persone si sono schierate dalla parte degli agenti. “Non ho fatto niente! Non ho fatto niente! Vedete come mi state umiliando? Vedete come mi state umiliando eh?” – queste sarebbero le parole pronunciate dal ragazzo di colore fermato. Sul caso si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari nei prossimi giorni.