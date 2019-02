Thailandia: viterbese uccide la moglie e si toglie la vita

Stefano Brizioli, originario di Viterbo dove tutt’ora vive la sua famiglia, si era sposato con la thailandese Kusuma Chumnan, 42 anni, e da quasi un anno viveva con lei nel suo paese d’origine, a casa della sorella. Nessuno si sarebbe mai aspettato la terribile tragedia che si è consumata venerdì scorso, quando il 55enne ha soffocato la moglie per poi commettere il suicidio.

Nonostante da molti mesi il Brizioli non frequentasse la città toscana, era molto conosciuto tra i suoi concittadini ed anche molto apprezzato. I media thailandesi hanno parlato a lungo della tragedia; l’ipotesi più accreditata sul movente dell’omicidio-suicidio è stata attribuita ai problemi economici della coppia.

L’omicidio-suicidio

A dare notizia dell’accaduto è stata la sorella di Kusuma, residente negli Stati Uniti. La donna su Facebook chiedeva aiuto ai suoi followers per trovare la famiglia di Brizioli, residente a Viterbo, per far sapere loro della triste tragedia e della possibilità di riportare nel paese d’origine la salma del 55enne.

Da quanto è stato ricostruito dalla polizia thailandese, Brizioli era molto stressato a causa dei problemi economici. I due abitavano a casa della sorella di Kusuama, senza riuscire a trovare lavoro tanto che l’uomo era intenzione di ritornare in Italia. Questo periodo di stress avrebbe portato Brizioli a strangolare la moglie, per poi commettere il suicidio tagliandosi le vene e pugnalandosi al cuore. I corpi privi di vita dei due coniugi sono stati rinvenuti dai parenti della 42enne, corsi in casa poichè non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. Mentre Kusuma è stata ritrovata a letto ancora in pigiama, il 55enne era disteso a terra.

Sul tavolo della cucina è stata trovata una lettera lasciata da Brizioli scritta in italiano, il cui contenuto non è stato reso noto.