Terribile schianto tra moto e auto: muore un centauro 37enne

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi a Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Infatti, secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, un’auto e una moto si scontrati in viale Brianza, strada che collega allo svincolo della Strada Statale 36. Il sinistro è accaduto poco prima delle 7:00. Sulla due ruote viaggiava un 37enne, mentre sull’auto un uomo di 41 anni. L’impatto tra i due mezzi è stato terribile, tanto che dopo lo scontro i veicoli hanno preso fuoco.

Agli automobilisti di passaggio la situazione è apparsa subito grave. Immediatamente sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118, che hanno provveduto anche ad estrarre il 41enne dalla vettura, rimasto ferito. Per quanto riguarda il centauro 37enne per lui non vi è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso a causa delle gravi ferite riportate. La situazione era talmente seria che l’Areu ha inviato un’automedica e volontari di Erba. Un elicottero di soccorso decolatto da Como è stato dirottato verso Bosisio Parini.

Centauro sbalzato dalla moto

Dopo l’impatto il motociclista è stato sbalzato dalla sella, per cui è caduto violentemente sull’asfalto. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme, mentre gli uomini della Polizia Stradale hanno lavorato per gestire il traffico e mettere in sicurezza l’arteria stradale, piena di detriti a causa dello scontro.

Al momento non è chiara la dinamica del sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Sono impressionanti le immagini che sono state pubblicate dai media: nelle foto si vede la macchina completamente annerita dal forte fumo sprigionato dalla combustione, mentre la moto è andata completamente distrutta.

Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli sull’incidente accaduto a Bosisio Parini. La notizia ha destato apprensione nella cittadina sitautata in provincia di Lecco. Per motivi di privacy le generalità del motociclista deceduto e della persona rimasta ferita non sono state rese note.