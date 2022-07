Terribile schianto in moto sulla circonvallazione: muore un ragazzo

Ascolta questo articolo

Ancora sangue sulla strade italiane, e questa volta del Salento in particolare. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un ragazzo di 19 anni, Francesco Caragiuli, è morto nella notte appena trascorsa a causa di un terribile incidente stradale che si verificato lungo la circonvallazione di Leverano, in provincia di Lecce. Caragiuli era residente nella stessa cittadina leccese. Il giovane si trovava in sella alla sua moto Keeway 125, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un’auto che procedeva nella corsia opposta.

Caragiuli era assieme a degli amici motociclisti e stava raggiungendo assieme a loro Porto Cesareo, molto probabilmente per concludere la serata del sabato in un locale della nota località turistica salentina. Ma lì il giovane non ci è mai arrivato: il 19enne sarebbe morto sul colpo, a nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. Il sinistro si è verificato attorno all’1:00 di notte.

Schianto terribile

Francesco aveva compiuto da poco 19 anni. Come tantissimi giovani della sua età nella serata di ieri aveva deciso di trascorrere una serata fuori assieme ad alcuni amici: tutti loro avevano la passione per la moto. Alla guida dell’auto, una Ford Fiesta, c’era un 22enne del posto rimasto ferito seriamente.

I sanitari del 118 lo hanno trasferito all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso per dinamica. Il 22enne non rischierebbe comunque la vita nonostante le gravi ferite riportate durante l’impatto con il motociclo. Caragiuli dopo l’impatto è stato sbalzato dalla sella ed è quindi finito per terra, i suoi amici hanno prestato i primi soccorsi.

Una lunga scia di sangue sulle strade inoltre in questi giorni sta investendo il Salento, e in particolar modo la provincia di Lecce. In otto giorni si contano già 5 incidenti mortali: Il primo era avvenuto lo scorso 16 luglio, quando perse la vita un 39enne di Monteroni, poi era toccato a un 47enne di Collepasso, a una 44enne di San Foca e a un 59enne sulla Maglie-Collepasso. A Leverano la popolazione è sconvolta da questa terribile tragedia avvenuta nella notte, in quello che doveva essere un sabato sera da trascorrere in compagnia e relax.