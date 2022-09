Terribile schianto con la moto in città: morto centauro

Ascolta questo articolo

Questa mattina la città di Brindisi si è svegliata con l’ennesima tragedia della strada che colpisce il nostro Paese. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un 37enne, Giuseppe De Vincentis, ha perso la vita in seguito ad un tragico schianto mentre si trovava in sella alla sua moto, uno scooter Yamaha X-Max. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio delle autorità, che stanno indagando su che cosa abbia provocato il sinistro mortale.

Il giovane stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Tra l’altro proprio nella giornata del 5 settembre a Brindisi si sono chiusi i festeggiamenti per i santi patroni, San Teodoro e San Lorenzo. L’aria di festa che aleggiava ancora in città è stata quindi sconvolta da questa tragedia inaspettata. L’incidente è avvenuto attorno alle 2:30 della notte.

L’incidente mortale

Come già detto De Vincentis stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici. Dopo aver percorso il cavalcavia, una delle principali arterie stradali del capoluogo adriatico, all’intersezione con via Dalmazia, il 37enne avrebbe perso il controllo dell’X-Max cadendo rovinosamente sull’asfalto.

L’uomo, nella caduta, è andato anche a sbattere contro lo spartitraffico. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli, anche perchè a quell’ora le strade della città non sono molto trafficate, specialmente nei giorni infrasettimanali. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 37enne.

Sul posto anche i poliziotti della Sezione Volanti della questura di Brindisi, per eseguire i rilievi del caso come di rito in questi casi. Molto probabilmente i funerali si terranno nella giornata dell’8 settembre presso la chiesa San Giustino de Jacobis al rione Bozzano. La tragedia ha scosso l’intera città e si è diffusa immediatamente tra gli amici del giovane, scossi per aver perso un loro compagno di vita.