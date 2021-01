Terribile incidente stradale a Manfredonia: muore una giovane ragazza di 26 anni

Un terribile incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato 23 gennaio al km 174 sulla strada Statale Garganica che collega Foggia a Manfredonia, in Puglia. Il sinistro si è verificato nei pressi della chiesa e del parco archeologico di San Leonardo di Siponto, una delle principali attrazioni turistiche della regione. La ragazza viveva a Manfredonia e stava procedendo proprio in direzione della cittadina sipontina, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, si è schiantata frontalmente con un furgone, su cui viaggiavano due persone. A causa della violenza dell’impatto il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco.

Gli automobilisti di passaggio hanno chiamato subito i soccorsi, e sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza. Per la 26enne, purtroppo, non vi è stato nulla da fare, in quanto sarebbe deceduta sul colpo a causa delle gravi feriti e traumi riportati durante l’impatto. Sul luogo del fatto di cronaca sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Il conducente del furgone è rimasto ferito, mentre l’altro passeggero non avrebbe riportato serie conseguenze fisiche. Entrambi sono stati estratti dall’abitacolo del mezzo dai pompieri.

Strada chiusa al traffico

La strada Statale 89 Garganica è stata chiusa al traffico per diverse ore, giusto il tempo che è servito agli inquirenti per svolgere tutti gli accertamenti del caso. I rottami dei mezzi sono finiti sull’asfalto, per cui è stato necessario ripristinare lo stato dei luoghi e mettere in sicurezza l’arteria strada, la quale è molto trafficata in quanto conduce al capoluogo di provincia. Le squadre dell’Anas hanno lavorato alacremente, mentre la Polizia deviava il traffico su strade locali segnalate sul posto.

Come già detto in apertura le cause del sinistro non sono ancora note. Al momento il nome della vittima non è stato ancora diffuso, questo in modo da proteggere sia la sua privacy che quelle dei famigliari. Nelle prossime ore gli inquirenti avranno un quadro più chiaro di come siano andate le cose. L’impatto è avvenuto all’altezza di una curva. Come si può notare dalle immagini riprese dai media locali la strada in questione è a scorrimento veloce.

La notizia del dramma ha raggiunto in breve tempo Manfredonia. Gli abitanti sono rimasti sconvolti da quanto accaduto, soprattutto quando si è saputo che la vittima del sinistro era una loro concittadina di 26 anni. I detriti sparsi sull’asfalto fanno capire che l’impatto tra i due veicoli deve essere stato devastante. Nel sinistro, comunque, non sono stati coinvolti altri mezzi o persone.