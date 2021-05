Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla superstrada Cassino-Formia, nel territorio di Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, un’Alfa Mito e un camion si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 22 anni, Alessio Veseli, che viaggiava proprio sull’auto. Il conducente del camion, originario di Formia, è rimasto illeso. Per Veseli però non vi è stato nulla da fare, in quanto erano molto gravi le ferite riportate durante l’impatto.

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire con precisione, ma da una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, pare che il giovane abbia perso il controllo della sua auto finendo addosso al camion che procedeva verso Formia. L’impatto tra i due veicoli è stato devastante, tanto che l’auto si è ridotta ad un groviglio di lamiere. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Ares 118 e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso. I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere il corpo della vittima.

Traffico rallentato sulla strada

Dalle prime informazioni che giungono dal Lazio pare che l’auto della vittima sia stata scaraventata fuori dalla carreggiata con violenza, tanto da causare la morte immediata del 22enne. Il traffico veicolare ha subito dei rallentamenti, questo in quanto gli investigatori hanno dovuto eseguire tutti i rilievi del caso.

Al momento non si hanno notizie circa le condizioni di salute dell’autista del camion. Come già detto sarebbe uscito praticamente illeso dal mezzo. L’azienda stradale del Lazio ha reso noto che sulla strada dell’incidente si sono create grosse code in direzione di Cassino. Dopo i rilievi l’arteria è stata riaperta alla circolazione stradale.

Il 22enne deceduto era originario di Ponte Corvo e residente a Cassino. La sua scomparsa ha causato grande dolore tra familiari e amici. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari sull’incidente accaduto questa mattina sulla superstrada Cassino-Formia. Saranno gli inquirenti a fare chiarezza.