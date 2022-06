Terremoto magnitudo 4.5, trema l’Italia: diverse le segnalazioni

Ascolta questo articolo

Spesso in qualche zona del mondo si verificano degli eventi meteo estremi, che provocano ansia nella popolazione del posto in cui questi eventi avvengono. La stessa cosa vale per i terremoti, che, al contrario di un violento fenomeno meteo, non sono assolutamente prevedibili. I terremoti colpiscono in maniera improvvisa, la loro durata può variare da pochi minuti a pochissimi secondi. Un lasso di tempo molto breve, che però può provocare morte e distruzione in aree piuttosto vaste delle nazioni.

I terremoti si originano soprattutto in punti particolari della Terra, nelle cosiddette zone di faglia, punti della crosta terrestre in cui i continenti vengono in contatto tra loro. Una delle aree più attive per quanto riguarda i terremoti è ad esempio l’area del Pacifico, dove ci sono anche numerosi vulcani sottomarini. In queste ore l’Italia è stata colpita da un’altra scossa di terremoto, vediamo quindi che cosa è accaduto.

Sisma improvviso

Il terremoto in questione si è verificato alle ore 6:16 del 6 giugno 2022 in Albania, precisamente al confine con il Montenegro. Il territorio albanese lo scorso anno fu colpito da un altro violentissimo terremoto che causò danni anche ad alcuni edifici. Diverse abitazioni e hotel crollarono. I morti furono 49 e oltre 700 i feriti.

La scossa recente ha invece avuto una magnitudo di 4.5 sulla scala Richter. Come al solito c’è stata tanta apprensione tra la popolazione, ancora in ansia per quanto avvenuto lo scorso anno. L’Albania è un territorio montuoso, per cui in alcune zone vi è un rischio sismico molto elevato. Il sisma però è stato sentito anche altrove.

Chi nella prima mattinata del 6 giugno ha sentito nitidamente la scossa sono stati gli abitanti della Puglia, dove ai piani più alti degli edifici lampadari altri oggetti hanno cominciato ad oscillare. Anche qui vi è stata apprensione, ma poi nulla di più. Nelle prossime ore si conosceranno ulteriori dettagli su quanto avvenuto.