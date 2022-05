Terremoto in Italia poco fa. Tante segnalazioni, zone colpite

Ascolta questo articolo

Un terremoto o sisma consiste in una serie di rapide oscillazioni del suolo dovute a un brusco rilascio dell’energia accumulatasi in una zona sotterranea compresa tra poche decine di metri e centinaia di chilometri di profondità, l’ipocentro. Come noto, il punto sulla superficie terrestre situato sulla verticale dell’ipocentro si chiama epicentro. La forza dei terremoti si misura in due modi diversi: calcolandone la magnitudo, ossia l’energia sprigionata nel punto di origine (l’ipocentro), oppure l’intensità, cioè valutando gli effetti che quel terremoto ha provocato sull’ambiente o sulle opere costruite dall’uomo (case, strade, ponti).

La magnitudo è una misura fisica precisa dell’energia del sisma, che viene calcolata in pochi minuti attraverso strumenti che misurano spostamento, velocità e accelerazione del suolo, i sismografi. La magnitudo dei terremoti si misura con la Scala Richter, che va da 0 a 13 gradi, dove 1,5 equivale all’intensità dell’esplosione di una piccola carica da costruzioni edili, e 13 a quella dell’asteroide che cancellò i dinosauri. In queste ore una nuova scossa di terremoto ha colpito il nostro Paese. Vediamo dove.

Scossa di terremoto

Purtroppo la paura in queste ore è tornata nuovamente in Toscana, dove in questi giorni si sono verificate una serie di scosse di terremoto che hanno gettato apprensione tra la popolazione. L’ultima in ordine di tempo nella mattinata del 10 maggio alle ore 5:51, nel territorio di Impruneta (Firenze). La notizia è confermata anche dall’INGV (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia). La scossa ha avuto magnitudo 3.3 sulla scala Richter.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione anche nelle province vicine a Impruneta. La scossa delle 5:51 sarebbe stata seguita da un’altra di magnitudo 2. Il sindaco di Impruneta, Alessio Calamandrei, ha scritto un messaggio a mezzo social trsnquillizando la popolazione e informando che la situazione viene costantemente monitorata.

“Altra scossa di magnitudo 3.3 ore 5.51. . La cosa si sta facendo piuttosto stressante. Monitoriamo l’evolversi della situazione. In mattinata ci sarà una riunione con la protezione civile. Il territorio tra Impruneta e San Casciano Val di Pesa è stato interessato da circa trenta scosse negli ultimi giorni” – queste le dichiarazioni del sindaco di Impruneta.