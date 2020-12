Terremoto a Milano oggi 17 dicembre: scossa di magnitudo 3.8

Prima un boato, poi la terra che comincia a tremare, con mobili e lampadari che si muovono e oscillano. Si sono vissuti momenti di apprensione nel pomeriggio del 17 dicembre a Milano, quando alle 16:58 una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ha colpito l’area del capoluogo meneghino. L’epicentro del sisma è stato individuato a 8 chilometri di profondità nel territorio di Trezzano sul Naviglio. Al momento non si segnalano situazioni di particolare pericolo, né ci sarebbero vittime o feriti.

La scossa ha però spaventato la popolazione, anche perché un terremoto a Milano è un evento che accade raramente. La notizia è stata confermata anche dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha pubblicato tutti gli aggiornamenti necessari sulle sue pagine ufficiali Facebook e sul sito internet. Gli esperti informano che la situazione è sotto controllo, per cui la gente può stare assolutamente tranquilla.

Verifiche in corso

Immediatamente le autorità locali hanno attivato comunque tutte le procedure del caso atte a verificare la presenza di danni in città. I Vigili del Fuoco hanno registrato una ventina di chiamate provenienti da Monza, per cui i pompieri si sono recati nelle zone indicate per effettuare i sopralluoghi del caso. Secondo quanto riferisce SkyTg24 la scossa è stata avvertita nitidamente anche ai piani bassi delle abitazioni. Gli internauti hanno anche cominciato a raccontare l’accaduto sui social.

Su Twitter alcuni utenti hanno appunto riferito di un forte boato iniziale, descrivendo nei dettagli l’oscillazione di lampadari e mobili, i quali hanno tremato per alcuni secondi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto anche ad eseguire alcuni controlli sulla stabilità di diversi edifici, ma anche qui non sarebbero stati rilevati danni di grande entità. Ulteriori aggiornamenti si potranno avere sicuramente nelle prossime ore. Le autorità terranno la situazione sotto controllo anche nelle prossime ore, e dalle verifiche effettuate dai pompieri si potranno conoscere altri dettagli sulla situazione nell’intera area metropolitana milanese.