Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - La terra continua a tremare, seminando preoccupazione nella zona che, 5 anni fa, è stata devastata dai terremoti che causarono un gran numero di vittime e sfollati. In queste ore la preoccupazione sale, sommandosi a quella già connaturata della pandemia da Covid. Speriamo che la terra si plachi, non facendo danni come nel 2016.