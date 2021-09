Una terribile tragedia si è verificata la notte scorsa ad Acquasparta, in provincia di Terni, precisamente sulla E45, dove una donna di 64 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua automobile, una Fiat Punto. Alcuni automobilisti hanno notato l’auto in fiamme nei pressi dello svinvolo per la frazione di Casteldelmonte (Acquasparta), per cui hanno lanciato immediatamente l’allarme. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo.

Solo dopo aver spento le fiamme i pompieri si sono resi conto che nella macchina c’era il cadavere della donna. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, la signora trovata senza vita era originaria di Roma ma viveva ad Acquasparta ormai da diverso tempo. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, le generalità della vittima non sono state rese note. Sul luogo del fatto di cronaca si sono recate anche le forze dell’ordine per eseguire i rilievi del caso.

Trovato un manoscritto

Ad indagare sul caso sono i carabinieri. I militari dell’Arma, a quanto pare, nella vettura hanno trovato anche un manoscritto. Non si sa bene che cosa ci fosse scritto sul foglietto, dove presumibilmente la donna ha indicato il motivo del gesto: le autorità ipotizzano che potrebbe anche essersi trattato di un gesto volontario.

La 64enne era separata e aveva un figlio. La Procura della Repubblica di Terni ha aperto un fascicolo affidato al pm Marco Stramaglia che coordinerà le indagini e richiederà eventuali ulteriori accertamenti tecnici che intenderà disporre. Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo dramma.

Non è il primo episodio del genere che si verifica in Italia. Ogni anno sono molte le persone che decidono di togliersi la vita per i motivi più disparati. La notizia della tragedia odierna si è sparsa in breve tempo in tutta la cittadina di Acquasparta, destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti del paesino ternano.