Una terribile notizia è arrivata in queste ultime ore e riguarda un piccolo bambino di 9 mesi che venerdì scorso è stato investito da un Suv mentre si trovava nel passeggino, in strada, a Morro d’Oro, in provincia di Teramo. L’infante era insieme alla nonna, che spingeva la carrozzina, quando ad un tratto entrambi sono stati investiti dall’auto, per cause che sono ancora tutte in fase di accertamento. Alla guida del veicolo c’era un 89enne, il quale ha dichiarato alla Polizia di Stato di non essersi minimanente accorto della presenza della donna e del passeggino in strada.

La nonna del bimbo, una 62enne, durante l’impatto è stata sbalzata diversi metri più avanti, mentre il passeggino è rimasto schiacciato tra la ruota dell’auto e un palo della luce, come mostrano le immagini diffuse dai media locali e nazionali. Il Suv che ha investito nonna e nipote era una Jeep Renegade di colore bianco. Il bambino, di nome Damiano, vista la sua gravissima situazione, era stato trasferito in un primo momento presso l’ospedale di Teramo per poi essere portato al Bambin Gesù di Roma, dove si è spento in queste ore, dopo 6 giorni di agonia.

Guai per l’89enne

Adesso rischia l’accusa di omicidio stradale l’89enne che si trovava alla guida del veicolo, e che ha travolto il bambino e la donna. Inizialmente nei suoi confronti era stata formulata l’accusa di lesioni stradali personali gravi, ma è chiaro che adesso il quadro indiziario è cambiato. “Avevo il sole negli occhi” – così si è giustificato l’automobilista.

Le indagini comunque continuano, anche perchè si sta cercando di capire anche a che velocità andasse la Jeep Renegade e se questa sia stata abbastanza sostenuta da non poter evitare l’impatto per nessuna ragione. Dettagli che saranno chiariti sicuramente nei prossimi giorni, molto probabilmente il conducente della vettura sarà riascoltato per chiarire la sua posizione.

Il sinistro è avvenuto poi precisamente in località Pagliare, una zona che si trova appunto nel comune di Morro d’Oro. La comunità ha appreso la notizia del decesso del bambino. L’episodio ha scioccato l’intera comunità di Morro d’Oro e Pagliare. La nonna e il bambino stavano attraversando nei pressi delle strisce pedonali.