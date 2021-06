Tragedia nella serata di ieri 10 giugno a Martinsicuro, in provincia di Teramo, dove un piccolo bambino di un anno è deceduto sul colpo dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione. Per lui, purtroppo, non vi è stato nulla da fare, inutili si sono rivelati i tempestivi soccorsi da parte degli operatori sanitari del 118. Da una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, pare che il bimbo, figlio di una coppia di stranieri, sia sfuggito al controllo dei suoi genitori per alcuni attimi.

Il piccolo è precipitato dal balcone situato al terzo piano di una palazzina. Il dramma si è verificato intorno alle ore 22.00. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Alba Adriatica, che coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il bimbo ha fatto un volo di diversi metri che purtroppo non gli ha lasciato scampo: erano troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto con il suolo.

Cittadina sotto shock

Martinsicuro è una cittadina adesso sotto shock per quanto avvenuto. La notizia del dramma ha lasciato senza parole gli abitanti del piccolo centro abruzzese. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, le generalità del bimbo non sono state rese note, questo anche per proteggere l’identità dei suoi famigliari, distrutti da dolore.

Saranno adesso gli inquirenti a stabilire con esattezza che cosa sia accaduto ieri sera nel teramano. Quando gli operatori sanitari sono arrivati il bambino era riverso per terra. I medici non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della piccola creatura. Tantissimo lo strazio dei genitori.

Nelle prossime ore molto probabilmente si riusciranno a conoscere ulteriori particolari sul dramma che ha colpito Martinsicuro. Ogni anno sono tanti i bimbi che perdono la vita in queste tragiche circostanze. La comunità si è adesso stretta attorno ai congiunti del bambino e nelle prossime ore si terranno le esequie del piccolo.