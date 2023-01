Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Una situazione e una storia finita nel modo peggiore per questa ragazza. Non solo ha rischiato di essere violentata, ma subisce anche scherni e atti di bullismo da parte dei compagni. Bisogna insegnare ai maschi di oggi la cultura e l'educazione di sapersi comportare con le ragazze e le donne, in generale. Nel momento in cui si sente dire la parola "NO", bisogna fermarsi e non continuare. Prima o poi spero che si possa frenare tutto questo.