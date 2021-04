Tenta di suicidarsi dandosi fuoco in auto: salvato dai carabinieri

Ha rischiato seriamente la vita un uomo di 69 anni nella giornata di ieri 24 aprile a Ortona (Chieti). Secondo quanto riferisce la stampa locale, l’uomo ha tentato di togliersi la vita dandosi fuoco nella sua automobile. Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni passanti, i quali hanno notato sulla strada l’uomo che urlava di volersi suicidare. Alcuni automobilisti lo hanno fatto desistere, mentre immediatamente una pattuglia dell’Arma si portava sul posto. In un primo momento sembrava che l’uomo volesse desistere, questo grazie anche alla presenza dei militari, ma poi ha messo in moto l’auto e si è diretto verso la campagna.

I carabinieri lo hanno seguito e poco dopo lo hanno trovato nella macchina, che ormai era in fiamme. Uno degli agenti ha rotto il finestrino, riuscendo a trascinare fuori dall’abitacolo il 69enne. Pochi secondo l’auto è esplosa: la valvola del serbatoio Gpl infatti non ha retto alle alte temperature. L’uomo è stato trasportato in ospedale tramite un’ambulanza all’ospedale di Chieti, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Non rischierebbe però la vita.

Soccorritori illesi

I carabinieri che sono intervenuti per prestare soccorso al 69enne sono rimasti illesi. Sul posto si è recata anche una squadra dei Vigili del Fuoco d Chieti che ha provveduto a spegnere le fiamme del veicolo. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle ore 16:00. A provvedere a calmare per primi il 69enne sono stati due passanti.

Fanpage riferisce che la vittima è originaria di Foggia. Quando i carabinieri hanno trovato l’uomo all’interno dell’auto quest’ultimo era privo di sensi e aveva pochissimi minuti di vita. Un intervento tempestivo che ha evitato sicuramente conseguenze peggiori. Dell’accaduto sono stati avvisati i familiari del 69enne.

Quello dei suicidi è un fenomeno che sta crescendo sempre di più, soprattutto in questo periodo segnato dalla pandemia di Covid-19, che sta togliendo certezze alla gente. Non si conoscono i motivi per cui quest’uomo aveva deciso di farla finita. Il coraggioso intervento dei passanti e dei carabinieri, sempre attenti a queste situazioni di particolare disagio, lo ha strappato alla morte.