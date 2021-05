Tenta di investire l’ex fidanzata con l’auto e travolge un’anziana in bici

Si sono vissuti momenti di paura nella giornata di ieri 30 aprile a Taranto, quando nella frazione di Tramontone, un uomo di 32 anni ha tentato di investire con la sua auto, una Nissan Micra, la sua ex fidanzata e il nuovo compagno di quest’ultima. La coppia è riuscita a sfuggire all’aggressione, ma il 32enne, nel tentativo di fare retromarcia, non si è accorto di un’anziana signora in bici che si trovava dietro al veicolo, travolgendola. La signora non avrebbe riportato gravi ferite, ma solo delle leggere contusioni.

Dopo di ciò il soggetto, insieme ad un 23enne, si sarebbe allontanato con l’auto. La scena però non è passata insosservata agli abitanti del posto: qualcuno da un balcone ha ripreso l’accaduto, postando immediatamente il video sulla Rete e nei social, in particolare su Facebook. Il frame ha cominciato a circolare anche su Whatsapp. Da tali canali hanno preso visione dell’accaduto le forze dell’ordine, e la Polizia di Stato si è messa subito sulle tracce dei malfattori.

Il 32enne rintracciato privo di sensi

Dopo qualche ora, secondo quanto riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, il 32enne è stato rintracciato dagli agenti della Sezione Volanti in piazza Messapia. L’uomo, che avrebbe agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, era sdraiato per terra e privo di sensi, molto probabilmente a causa della quantità di alcol e droghe assunte in precedenza. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato arrestato.

Anche il 23enne è stato rintracciato e portato in Questura per essere denunciato: entrambi dovranno rispondere di tentato omicidio, lesioni e danneggiamento aggravato. L’accaduto ha destato sconcerto nella piccola frazione di Tramontone e nell’intera città di Taranto, anche perché, come già detto, il video dell’aggressione è diventato virale.

In questo caso un video finito sui social è stato utile agli inquirenti per rintracciare i malfattori e consegnarli alla giustizia. Per motivi di privacy i nomi dei due giovani non sono stati resi noti. Sul caso è aperta ancora un’indagine da parte degli investigatori. Si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari nelle prossime ore.