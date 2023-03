Tenta di fuggire dai carabinieri ma gira sempre attorno allo stesso isolato, arrestato

Capita spesso di assistere ad episodi che sicuramente destano l’attenzione della pubblica opinione, ma quanto accaduto nella mattinata dell’11 marzo a Carovigno, in provincia di Brindisi, ha davvero dell’incredibile. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale, in particolare la testata Antenna Sud, dell’omonima emittente televisiva, il conducente di una Fiat Multipa ha improvvisamente accelerato fuggendo da una pattuglia dei carabinieri.

Ai militari dell’Arma non è sfuggito il comportamento del conducente, per cui la pattuglia dei militari ci ha pensato ad inseguire il soggetto. Il quale molto probabilmente non conosceva bene il paese in cui si trovava, in quanto nella sua, rocambolesca fuga, ha girato per diverse volte sempre attorno allo stesso isolato. Stupefatti i cittadini che hanno assistito alla scena.

Inseguito e arrestato

Benchè il soggetto girasse sempre attorno allo stesso isolato, l’inseguimento si è rivelato complicato proprio in quanto la pattuglia che lo tallonava non poteva perderlo di vista. I militari hanno quindi chiamato i rinforzi. Secondo quanto afferma Antenna Sud molto probabilmente il conducente della Multipla ha accelerato in quanto con lui in macchina aveva qualcosa forse di illecito che potrebbe anche aver lanciato dal finestrino.

Nel giro di qualche minuto comunque sono arrivate altre pattuglie dei carabinieri, che hanno circondato la zona. Il soggetto però dopo una decina di minuti dall’inizio dell’inseguimento ha tentato di prendere un’altra strada, sbagliando completamente e andando a finire in una strada chiusa, dove poi è stato costretto a fermarsi.

Qui sono arrivati anche gli altri militari giunti con altrettante pattuglie, ed è scattata una perquisizione nel corso della quale pare non sia stato trovato nulla di illecito. Qualunque cosa avesse è probabile che il conducente sia riuscito a gettarla dal finestrino. Dopo essere stato portato in caserma per le formalità di rito, l’uomo è tornato a casa accompagnato dai carabinieri. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari ed è accusato di resistenza a pubblica ufficiale.