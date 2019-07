Teatro alla Scala in lutto: il tenore Giuseppe Bellanca è morto in un incidente a Milano

Sono in corso di accertamento le cause che hanno provocato il grave incidente a Giuseppe Bellanca, 48 anni, deceduto sul colpo. Si trovava in piazza Ovidio, a Milano, in sella alla sua motocicletta finita contro un camion articolato.

L’incidente in cui ha perso la vita Giuseppe Bellanca, tenore del coro del teatro Alla Scala di Milano, è successo verso le 2 di questa notte, venerdì 5 luglio, in zona via Mecenate, all’altezza di via Marco Bruto.

Un incidente al giorno

L’ambulanza e l’automedica sono intervenute immediatamente, ma per Giuseppe Bellanca non è stato possibile fare nulla per strapparlo alla morte. Quando sono arrivati, Bellanca erà già in arresto cardiocircolatorio dal quale non si è più ripreso: lo schianto, inoltre, aveva provocato troppi traumi. In piazza Ovidio, luogo dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i consueti rilievi. Da quanto emerso, non ci sono stati altri feriti.

Secondo quanto riferisce milanotoday.it, l’incidente di questa notte non è un caso isolato. Soltanto il giorno prima, giovedì, una moto ha travolto una donna in viale Certosa. Portata in ospedale con arresto cardiaco, è morta poco dopo. Nell’ultima settimana è stato registrato almeno un incidente al giorno.

Andando a ritroso nella settimana, mercoledì è morto Simone Colonna, originario di Vigevano: si trovava sulla Tangenziale Ovest in sella alla sua motocicletta. A Carugate, lunedì è morto Vincenzo Restivo, un giovane motociclista originario della Sicilia.

Nella notte tra sabato e domenica, all’ospedale San Carlo di Milano è morto, poche ore dopo il ricovero, un 21enne ciclista che al momento dell’incidente si trovava sulla strada provinciale Padana Superiore, tra Inzago e Bellinzago Lombardo, con il fratello 23enne: un’auto l’ha travolto. Nella notte tra venerdì e sabato due 26enni, Federico Vasile e Nicolò Moraschini, in moto sulla Tangenziale Nord, sono stati falciati e uccisi da un uomo ubriaco alla guida di un suv.