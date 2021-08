Anche quest’anno la città di Tarquinia, in provincia di Viterbo, si prepara ad ospitare il XXIII Convegno di Ufologia “Città di Tarquinia”, ideato dall’avvocato Alessio Colotti. Nel corso degli anni la manifestazione è diventata un punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda il settore ufologico. Sono tantissimi i relatori, che provengono da ogni parte della Penisola. La kermesse, che si terrà il 28 agosto, si svolgerà in una sola serata nella splendita cornice del lido “La Pineta” a Tarquinia Lido con inizio alle ore 20:30. Molto ricco il programma dei lavori, che prevede interessanti interventi.

A moderare i lavori ci sarà lo stesso Alessio Colotti. Dopo l’introduzione e i saluti di benvenuto da parte dell’organizzazione, si passerà alla prima relazione tenuta da Sandro Ciambella, il quale parlerà del complesso megalitico di Stonehenge, in Inghilterra. Si tratta di un monumento storico che da sempre affascina per la sua bellezza ma anche per i tanti misteri che ancora ci sono attorno a questa struttura. Dopo sarà la volta di Giovanni Colotti, storico dell’ufologia, che parlerà delle ultime divulgazioni statunitensi in tema ufologico “con uno studio sulle analogie fra il caso del c.d. UFO “tic tac” ed avvistamenti a Tarquinia negli ultimi anni”.

C’è anche il “Premio Tuchulca”

Durante il convegno ci sarà spazio anche per alcune considerazioni giornalistiche circa il tema degli ufo proprio in occasione delle recenti affermazioni del Pentagono, massima autorità della Difesa degli Stati Uniti. Il rapporto degli States ha suscitato infatti molte domande all’interno dell’opinione pubblica, fornendo poche risposte sul fenomeno degli oggetti volanti non identificati.

In conclusione della serata ci sarà l’interessante testimonianza di Fabrizio Molly, che parlerà al pubblico delle sue esperienze dirette nell’avvistamento di oggetti volanti non identificati. Molly mostrerà filmati e fotografie che documentano tali momenti. A coadiuvarlo nella relazione ci saranno alcuni testimoni.

Da qualche anno l’organizzazione del Convegno di Ufologia “Città di Tarquinia” ha ideato il “Premio Letterario Tuchulca”. Si tratta di un concorso letterario al quale possono partecipare opere letterarie inedite che abbiano a tema l’ufologia oppure ogni mistero irrisolto dalla scienza. Alle ore 23:45 ci sarà quindi la premiazione dell’opera vincitrice, a cui seguirà il gran finale con l’osservazione della volta stellata dalla terrazza panoramica. Per gli appassionati, sarà un evento sicuramente da non perdere.