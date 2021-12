Fedele Margheriti, il 51enne scomparso venerdì scorso da Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, è stato trovato senza vita in un bosco tra Crispiano e Martina Franca, in provincia di Taranto. L’uomo si era allontanato da casa per andare a raccogliere funghi, pare insieme a due suoi amici. I famigliari però, non vendendolo tornare, e visto che gli altri amici erano tornati a casa, hanno lanciato l’allarme allertando i carabinieri della locale stazione.

Immediatamente sono partite le ricerche. Per due notti i Vigili del Fuoco, assieme alle forze dell’ordine, hanno battuto tutto il territorio in cui si era recato lo scomparso. Nessuna traccia di lui, fino a questa mattina, quando le autorità hanno dato il triste annuncio. Fedele era stato ritrovato, ma purtroppo privo di vita. L’uomo si era recato in una zona impervia non lontano dal bosco della Pianelle. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento.

Indagini in corso

A dare la notizia del decesso dell’uomo è stato il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Il primo cittadino ha informato che il corpo dell’uomo scomparso da Torre Santa Susanna è stato ritrovato. Il recupero della salma è risultato anche complesso per via del territorio piuttosto impervio. A trovare Fedele è stato un elicottero dei Vigili del Fuoco.

Una volta individuato il cadavere una squadra di terra si è recata sul posto segnalato, non potendo però far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Sul posto si sono recati anche gli agenti della Scientifica, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Bisognerà chiarire che cosa sia avvenuto.

Questa mattina il sindaco di Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno, aveva ringraziato il prefetto di Taranto per l’impegno profuso nelle ricerche del concittadino. “Purtroppo, Prefettura e Carabinieri mi hanno informato che il nostro concittadino Margheriti Fedele è stato ritrovato cadavere nel bosco dove si era recato per la raccolta funghi” – così ha scritto poi il sindaco Saccomanno sulla sua pagina ufficiale Facebook.