Multa salatissima e sospensione temporanea dell’attività per un pub di Manduria, in provincia di Taranto, il cui titolare nelle scorse ore è incampatto in un controllo dei carabinieri finalizzato a rilevare la corretta osservanza delle normative anti Covid-19 imposte dal Governo dagli esercenti della cittadina tarantina.

I militari sono entrati nell’attività e hanno chiesto il Green Pass sia al titolare che ai dipendenti. Sia il proprietario del pub che uno dei dipendenti non erano muniti di regolare certificazione verde, per cui è scattata immediatamente per loro la prima sanzione amministrativa. I carabinieri, procedendo con i controlli, si sono accorti che diverse persone lavoravano senza regolare assunzione e che alcuni di loro percepivano addirittura il Reddito di Cittadinanza.

Sanzione salata

La serata non è assolutamente finita bene per il titolare dell’attività, che si è visto comminare in totale sanzioni amministrative per un totale di 44.600 euro più la sospensione temporanea dell’attività appunto. L’uomo è stato denunciato anche alla Procura della Repubblica, ai controlli hanno partecipato anche i loro colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro di Taranto.

In questo periodo sono molto serrati i controlli delle forze dell’ordine in tutta Italia per quanto riguarda il regolare possesso della certificazione verde, sia ai titolari e dipendenti delle attività commerciali, sia agli stessi clienti, che sono tenuti anch’essi a rispettare la normativa anti pandemia stabilita dalle autorità.

Il Green Pass è uno strumento utile, perchè consente alle persone vaccinate di ritrovarsi anche all’interno dei locali. Dobbiamo ricordare che i vaccinati contraggono il virus in una una forma molto lieve, per cui i pazienti vaccinati che si ammalano hanno poche o nessuna possibilità di andare a riempire gli ospedali, come invece accade spesso per i no-vax. I controlli saranno ancora più serrati durante le festività natalizie e proseguiranno fino alla fine dell’emergenza sanitaria provocato dalla pandemia.