Una vicenda comunque ancora tutta da chiarire arriva da Manduria, paese che si trova in provincia di Taranto, dove lo scorso 12 gennaio una paziente oncologica di 57 anni, del posto, si è recata presso il locale distretto sanitario per una visita di controllo. La donna è affetta da un tumore e per questo avrebbe dovuto eseguire quel giorno stesso un controllo ginecologico. La signora non era in possesso del Super Green Pass, ovvero quello che si ottiene con la vaccinazione.

Secondo quanto riferito dalla donna proprio perchè non munita di pass vaccinale o di tampone negativo le sarebbe stato negato l’ingresso nella struttura, e quindi la stessa visita. Per questo, dopo l’accaduto, si è rivolta ai carabinieri della locale denuncia sporgendo una querela. La vicenda sta provocando un ampio dibattito nella città tarantina. La direzione sanitaria respinge alla mittente le accuse, affermando che il racconto della paziente non corrisponde a verità.

Nessuno le aveva dato informazioni

Secondo quanto riporta La Voce di Manduria, un quotidiano locale, la signora quando ha visto che le stavano negando l’ingresso ha institito con il personale, spiegando che la sua visita era urgente e rivendicando i suoi diritti. Pare, a suo dire, che nessuno l’avesse informata che dovesse fare un tampone prima della visita, ed esibire quindi il Green Pass “base”. Ma come detto la paziente non ha potuto effettuare il giorno stesso la visita.

Alla fine la paziente ha dovuto disdire telefonicamente la prenotazione per non pagare la sanzione. Dalla struttura sanitaria hanno spiegato che c’è una circolare della dirigente del distretto, Gloria Saracino, che risponde sia ad una direttiva della Asl che della stessa Regione Puglia. In questa circolare c’è scritto chiaramente che anche chi non è provvisto di vaccino anti Covid può essere ammesso nelle strutture sanitarie a patto di informare circa le sue condizioni di salute tramite una scheda e presentare un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto a Manduria negli scorsi giorni. “Chiunque può entrare purchè abbia almeno un tampone negativo ed è inverosimile che nessuno abbia chiesto alla signora di procurarselo, mentre nel frattempo avremmo riprogrammato la visita entro le 24 ore successive” – così ha spiegato la dirigente Gloria Saracino.