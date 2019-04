Taranto, illeso dopo un incidente si suicida in ospedale

Era rimasto illeso durante un brutto incidente stradale avvenuto il giorno di Pasqua, domenica 21 aprile, e per questo si trovava presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le condizioni del 29enne non destavano grandi preoccupazioni poichè si trattava di traumi lievi ma, durante la notte tra domenica e lunedì scorso, il giovane ha compiuto un estremo gesto presso la struttura ospedaliera dov’era ricoverato.

A scoprire l’assenza del 29enne presso la sua stanza d’ospedale è stata la madre, che si era recata lì per far visita al figlio. In poco tempo è stato rinvenuto il corpo del giovane già privo di vita sul selciato esterno della struttura ospedaliera, ed i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Ancora sconosciute le cause che hanno spinto il ragazzo a compiere l’estremo gesto, per questo nei prossimi giorni verrà disposta l’autopsia sul corpo del ragazzo.

Il 29enne è stato ricoverato presso la struttura ospedaliera per poter monitorare le sue condizioni di salute, per quanto non destavano alcuna preoccupazione, ma durante la notte tra domenica e lunedì è accaduto l’impensabile.

Il giovane, ricoverato al settimo piano nel reparto di neurochirurgia, è sceso di due piani fino a raggiungere il reparto neonatale, per poi aprire una finestra e gettarsi nel vuoto. Il suo impatto dal quinto piano sul selciato ai piedi dell’ospedale, non gli ha lasciato scampo. Il corpo è stato ritrovato poco dopo l’allarme lanciato dalla madre che ha trovato la stanza del figlio vuota. Il 29enne non ha lasciato alcun messaggio e non sembrava soffrire di problemi di depressione che avrebbero potuto giustificare il suicidio.