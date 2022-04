Mistero in provincia di Taranto, precisamente a Maruggio, dove questa mattina 9 aprile il corpo di una persona deceduta carbonizzata è stato trovato all’interno di un’autovettura che si trovava nelle campagne intorno alla cittadina salentina. Secondo quanto si apprende l’incendio della vettura è stato segnalato in zona “Montalto”. Quando i pompieri sono arrivati sul posto segnalato le fiamme erano già alte, e ci è voluto un pò per domare le fiamme.

La drammatica scoperta è stata fatta mentre si domava l’incendio, quando i “Caschi Rossi” hanno intravisto la sagoma di una persona. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri della locale stazione, che hanno proceduto ai rilievi del caso. Al momento non si sa che cosa sia accaduto. L’auto è un vecchio modello di Ford Fiesta, non si sa se la vittima sia della zona o meno. Spetterà agli inquirenti identificare il cadavere e dare una spiegazione all’accaduto.

Indagini in corso

La vittima forse sarebbe un uomo. Le notizie su questo assurdo fatto di cronaca sono ancora poche e comunque frammentarie. Sono stati chiamati per le indagini i Vigili del Fuoco del Nucleo investigativo speciale che è stato fatto intervenire da Bari. Si deve anche capire di che origine sia l’incendio, se doloso oppure se si tratti di un incidente.

Risposte a cui si sta appunto cercare di dare una soluzione. La notizia di quanto accaduto si è subito diffusa nella cittadina tarantina, destando lo sgomento e lo sconcerto degli abitanti della zona. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere altri dettagli sull’accaduto e anche le eventuali generalità della vittima.

Si tratta dell’ennesimo dramma che si verifica in questi giorni nel tarantino, già sconvolto dalla vicenda del cagnolino preso a sassate e poi dato alle fiamme da alcuni minori. Per quest’ultimo episodio sono stati individuati gli autori del gesto, che hanno ricevuto una denuncia penale per il reato di uccisione di animali.