I carabinieri di Martina Franca, in provincia di Taranto, hanno salvato una anziana signora di 91 anni che nella serata di martedì è caduta nel suo giardino senza potersi più rialzare. L’allarme è scattato intorno alle ore 13:00 del giorno seguente, quando il primogenito della signora, che vive lontano da lei come l’altro figlio, ha chiamato i carabinieri spiegando la situazione.

Il figlio aveva chiamato la madre la sera prima, ma al telefono non aveva risposto nessuno. Così il mattino seguente ha richiamato la signora, senza però ricevere risposta. A quel punto, intuendo che fosse successo qualcosa, l’uomo ha chiamato i militari dell’Arma, i quali si sono recati immediatamente sul posto segnalato. Questi ultimi hanno suonato al citofono, ma non ha risposto nessuno, per cui hanno scavalcato il muro di cinta e sono entrati nella proprietà.

Anziana al freddo per ore

I carabinieri non ci hanno messo molto a trovare la signora, che era distesa, ma cosciente, all’interno del suo orticello. Immediatamente sono scattati i soccorsi. I mlilitari hanno preso delle coperte che la signora aveva in casa e l’hanno coperta, nel frattempo che arrivasse il 118 le hanno stretto la mano, rassicurandola.

Della donna se ne occupa una badante. L’incidente sarebbe avvenuto proprio dopo che quest’ultima è andata via, in quanto aveva termianto la sua giornata lavorativa. Per cause ancora tutte in corso di accertamento l’anziana ha deciso poi di uscire nel giardino. Un’ambulanza l’ha poi trasportata in ospedale.

Le condizioni di salute della donna sono fortunatamente buone, anche se le è stato riscontrato un principio di ipotermia, circostanza quest’ultima dovuta appunta al freddo intenso di queste notti invernali. Una volta appreso della notizia i figli si sono precipitati a Martina Franca per sincerarsi delle condizioni di salute e per aiutare l’anziana madre, che hanno potuto subito riabbrcciare la propria madre.