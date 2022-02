Orrore e shock a Maruggio, in provincia di Taranto, dove nella notte appena trascorsa un anziano di 84 anni è stato trovato senza vita nel suo letto. L’allarme è arrivato attorno alle 4:00 del mattino, quando un nipote dell’anziano ha dato l’allarme, chiamando i carabinieri della locale compagnia. Sul posto sono immediatamente intervenuti, oltre ai militari dell’Arma, anche i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constare l’avvenuto decesso della vittima. L’anziano viveva da solo.

Sul corpo dell’uomo sono stati trovati diverse ferite inferte con un’arma da taglio, forse un coltello. L’uomo presentava lesioni al collo. Quando sono arrivati i carabinieri era disteso sul letto, in una pozza di sangue. Al momento non è possibile sapere con precisione che cosa sia accaduto: quello che è certo è che la morte dell’uomo è stata violenta, per cui molto probabilmente è stato ucciso da qualcuno. Non è ovviamente ancora possibile conoscere il movente.

Delitto in pieno centro

Il dramma s’è verificato nel pieno centro della cittadina tarantina, in via Nicolò. Sul posto i residenti hanno visto giungere diverse auto dei carabinieri poco prima dell’alba, segno evidente che fosse successo qualcosa di serio. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note.

Al momento, lo precisiamo ulteriormente, ci sono le indagini da parte dei carabinieri della locale compagnia e dei colleghi del Comando Provinciale di Taranto. La notizia di quanto avvenuto si è sparsa immediatamente nella piccola cittadina tarantina, destando sconcerto tra gli abitanti.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto a Maruggio. Saranno gli investigatori a chiarire i particolari di questa tragica vicenda. Le ipotesi al vaglio degli investigatori sono diverse. In queste ore proseguiranno i rilievi all’interno dell’abitazione per cercare ulteriori indizi che possano far capire quanto accaduto e rintracciare il responsabile dell’azione criminosa.