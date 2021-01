Taranto, 73enne azzannata da un rottweiler dei figlio: i medici le amputano la gamba destra

A Marina di Ginosa, frazione del comune di Ginosa, in provincia di Taranto, una donna di 73 anni è stata azzannata sa uno dei due rottweiler di proprietà del figlio, che abita in casa con lei e con i due animali.

La donna era, dunque, abituata alla loro presenza. A causa delle profonde lacerazioni riportate, a seguito dell’intervento dei carabinieri e delle ambulanze, è stata immediatamente trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove ha subito un delicato intervento chirurgico di amputazione della gamba destra.

L’accaduto

La 73enne, che nei momenti precedenti all’aggressione, si trovava da sola in casa, con i due cani, un maschio e una femmina, è stata improvvisamente azzannata dal primo, tanto da rompergli l’osso della caviglia. A salvargli la vita un giovane che, passando dal luogo dell’aggressione, ha avvisato il proprietario del cane, poi intervenuto per liberare la madre dalla sua morsa.

Ancora non è chiaro il motivo dell’attacco, nè se l’animale vivesse in cattività o in condizioni di disagio. La donna, d’altronde, ha sempre convissuto con i due animali e, da quanto si apprende, non si erano mai verificati episodi simili. Sul posto sono intervenute anche le guardie ecozoofile di “Fareambiente” e gli operatori della Asl, che hanno valutato le misure da adottare nei confronti dell’animale, attualmente rinchiuso in una gabbia nel recinto di casa.

La 73enne avrebbe potuto subire conseguenze ben più gravi se il ragazzo che si trovava nei pressi dell’abitazione, al momento dell’attacco del cane, non avvesse prontamente avvertito il proprietario dell’animale. Le sue condizioni destano più di qualche preoccupazione ai medici che la stanno seguendo, dato che sono ancora molto critiche.Sul dramma, che avrebbe potuto evolversi nel peggiore dei modi, finanche con la morte della donna, saranno avviate le indagini per accertare le cause che hanno portato all’aggressione che è costata alla 73enne la perdita della gamba.