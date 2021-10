Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Un omicidio brutale, quello dello chef, che merita di essere approfondito per capire il movente che ha spinto il killer a ucciderlo, comminandogli la sanzione che gli spetta. Il mio auguro è che l'uomo, se ritenuto colpevole, marcisca in carcere. Per il resto, pongo le mie più sentite condoglianze ai familiari della povera vittima.