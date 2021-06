Di Laura Ziliani, ex agente della polizia locale scomparsa da Temù, in provincia di Brescia, si sono perse le tracce dai primi giorni di maggio di quest’anno, esattamente dall‘8 maggio.

Ora, però, sul giallo che ruota attorno alla sua scomparsa,ci sarebbe una volta. Secondo quanto riportato dal giornale di Brescia, 2 delle 3 figlie della donna, sarebbero state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio. Una decisione, quella arrivata dal pm Bressanelli, a seguito di incongruenze che le due donne avrebbero fornito.

Le indagini

Laura Ziliani, lo scorso 8 maggio è uscita dalla casa in cui viveva con le figlie, oggi posta sotto sequestro, per una passeggiata, senza far ritorno. Sono state le figlie stesse, preoccupate per il mancato rientro della madre, a dare l’allarme. Gli inquirenti hanno ritrovato il cellulare di Laura nel garage di casa e le ricerche, che hanno mobilitato centinaia di persone, tra tecnici e volontari, purtroppo non hanno portato a nessun esito.

E’ stata solo ritrovata una scarpa…un ritrovamento che aveva dato fiducia, conclusosi con un nulla di fatto. Il pm ha iscritto, forse per un atto dovuto, le figlie della Ziliani nel registro degli indagati.

Chi è Laura Ziliani

La Ziliani aveva lavorato tanti anni a Temù, come agente di polizia locale. Aveva lasciato la montagna per andare a vivere in città a seguito della morte del marito, travolto e ucciso da una valanga nel 2010. Abita a Brescia, a Urago Mella, e lavora alle dipendenze del comune di Roncadelle. Nonostante il dramma vissuto con la scomparsa del marito, Laura non ha mai abbandonato la montagna, la sua grande passione. Spesso di fermava a Temù, spesso usciva a camminare anche da sola, proprio come è avvenuto lo scorso 8 maggio, quando si sono perse le sue tracce. Cosa è accaduto alla 55enne?