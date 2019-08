Superenalotto: vinti a Lodi 209 milioni di euro con una schedina casuale da 2 euro

Si parlava da giorni della nuova cifra record messa in palio con l’estrazione del Superenalotto e mai nessuno avrebbe pensato che sarebbe bastata anche una semplice schedina giocata con numeri casuali (di quelle estratte automaticamente dalla stampante, senza possibilità di scegliere i numeri) dal costo di 2 euro.

La schedina vincente è stata comprata a Lodi, in Lombardia. Il montepremi messo in palio è stato di 209.160.441 euro ed è stata la cifra più alta della storia e l’ultima vincita risaliva a più di un anno fa.

Superenalotto: i 6 numeri vincenti da 209 milioni di euro

Il bar che ha venduto la schedina “d’oro” si chiama Marino ed è situato in via Cavour 46. I sei numeri usciti dalla ruota finale sono il 7, 32, 41, 59, 75, 76. Il numero superstar è stato l’11, mentre il jolly è stato il 21. Prima di questa, l’ultimo incasso del superenalotto è stato registrato il 23 giugno 2018 con un jackpot di 51,3 milioni di euro suddiviso tra 45 persone.

Prima di questo nuovo primato, il record era fermo a 177,7 milioni di euro e risale alla vincita registrata il 30 ottobre del 2010. Anche in quel caso, giocarono in gruppo 70 persone. La cosa interessante è che nell’arco di tempo trascorso tra i due record, ovvero più di 3100 giorni, i sei numeri vincenti sono stati indovinati ben 28 volte.

Questa volta si è trattata di pura fortuna, mentre di solito si utilizzano dei modelli matematici che prendono il nome di Sistemi. Questo ultimi sono di vario tipo: possono essere Integrali, Ridotti, a Basi e Varianti, e Cruciverba. Di solito si hanno più probabilità di vittoria perché si giocano più combinazioni. Esistono delle “consulenze” fatte apposta da Sisal che spiegano meglio come funziona il tutto. La vincita di stasera, però, non ha niente a che vedere con la matematica. Le probabilità di indovinare erano pressoché prossime allo zero.