Una terribile tragedia si è verificata in queste ore a Porto Budello, nel Sud Sardegna, dove lo chef 51enne Alessio Madeddu è stato trovato privo di vita davanti al suo locale. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, sul corpo dell’uomo c’erano diverse e gravi ferite, probabilmente provocate da un’arma da taglio. Si pensa che il professionista sia stato colpito da qualcuno a colpi di accetta. Madeddu era noto in tutta Italia per aver partecipato al programma di Sky “Quattro ristoranti” con Alessandro Borghese.

Il suo corpo è stato trovato davanti al suo locale di Porto Budello. Originario di Teulada, Madeddu al programma Sky aveva partecipato con il suo ittiturismo e le sue specialità casalinghe a base di pesce fresco. Ma il 51enne non era solo noto per essere andato in telvisione, in quanto il 2 novembre 2020 venne fermato in stato d’ebbrezza dai carabinieri dopo essere uscito di strada. L’uomo reagì in maniera violenta: con una ruspa ribaltò infatti la volante dei militari, danneggiandola gravemente e mettendo a repentaglio la vita degli agenti.

La condanna

In quell’occasione Madeddu si era anche rifiutato di sottoporsi all’alcol test. L’uomo si trovava alla guida del suo furgone. Per l’episodio in questione lo chef ha dovuto anche affrontare serie conseguenze penali, e a marzo 2021 era stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione con l’accusa di tentato omicidio.

Il suo locale “Sabor’e Mari” è conosciuto in tutta la zona. Al momento la persona che avrebbe colpito Madeddu resta ricercata e i carabinieri sono alla sua ricerca. Non sono noti i motivi che hanno portato a questo tremendo delitto che ha sconvolto Porto Budello. Saranno gli inquirenti a chiarire i fatti.

Alessio Madeddu aveva acquisito la gestione del ristorante dalla sorella e dal padre. Sul caso indagano i carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e quelli della compagnia di Carbonia. Il 51enne ha trascorso anche cinque mesi in custodia cautelare prima di ottenere il regime di domiciliari.