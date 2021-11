Una terribile tragedia si è verificata a Villasimius, in Sardegna, dove un uomo di 71 anni, cacciatore, è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, la vittima, Giovanni Fadda, si è recato a caccia con alcuni suoi amici nonostante le condizioni del tempo fossero proibitive. Alla battuta ha portato anche i suoi cani, che però si sono persi. Il giorno dopo l’uomo è tornato proprio lì per riprenderli.

Ha quindi parcheggiato la sua auto, ed è sceso a cercare gli animali. Pare gli avesse anche trovati. All’improvviso la sua stessa vettura la ha travolto, provocando all’uomo gravi ferite che per lui sono risultate fatali. Fadda non è morto sul colpo, anzi sono state proprio le sue urla ad attirare alcuni vicini che hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che però, una volta raggiunto l’uomo, hanno capito come la situazione fosse già difficile.

Cause del dramma

La tragedia è avvenuta per cause che tutt’ora sono in fase di accertamento. L’auto dovrebbe essersi mossa perchè il freno a mano non era inserito. Forse l’uomo scendendo non ci ha pensato che la vettura potesse muoversi proprio nella sua direzione. I medici hanno tentato in tutti i modi di rianimare il 71enne ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Il veicolo con cui il cacciatore era arrivato sul posto è un fuoristrada, per cui è un’auto abbastanza pesante. Sul luogo del fatto di cronaca gli inquirenti hanno effettuato i rilievi del caso. La notizia di quanto avvenuto si è sparsa immediatamente in tutta la cittadina sarda, destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli sul dramma che è accaduto a Villasimius. Saranno gli investigatori a chiarire il tutto. In questi giorni la Sardegna piange diverse persone decedute soprattutto a causa della violenta ondata di maltempo, che ha segnato profondamente la regione.