I fatti risalgono a qualche giorno fa ma sarebbero venuti fuori solo in queste ore, dopo la denuncia per stupro di una studentessa 19enne di Alatri, in provincia di Frosinone, che sarebbe stata costretta ad avere rapporti sessuali con 3 giovani.

Si tratta di una vicenda drammatica, tutta ancora da chiarire, sulla quale stanno indagando i carabinieri che, preferiscono, data la giovane età dei presunti colpevoli, non sbilanciarsi, preservando la loro privacy. L’appartamento in cui si sarebbe consumato lo stupro di gruppo è stato posto sotto sequestro.

L’accaduto

Lo scenario della presunta violenza di gruppo sarebbe un appartamento di Ceccano. Stando a quel che la 19enne ha dichiarato, i tre ragazzi, tutti suoi coetanei, l’avrebbero costretta ad un rapporto sessuale proprio in quell’appartamento. La studentessa, dopo aver tenuto il segreto per tanto tempo, ha trovato la forza di raccontare tutto ai genitori, ed è stata da loro accompagnata in caserma per spiegare tutto ai carabinieri.

Agli agenti ha dichiarato di conoscere solo uno dei ragazzi che l’avrebbero aggredita, un coetaneo incensurato e di buona famiglia, con il quale aveva un appuntamento proprio nell’appartamento dove sarebbe stata violentata. Mentre i due chiacchieravano, mentre la 19enne pensava di trascorrere una serata piacevole in compagnia di un ragazzo che le piaceva e di cui si era fidata, nell’abitazione alla periferia di Ceccano si sono presentati altri 2 giovani, sempre incensurati, che hanno cominciato a palpeggiarla. A nulla sono servite le grida della studentessa, costretta ad un rapporto sessuale non consenziente per poi essere lasciata libera di andare, terminata la violenza.

Dopo aver posto sotto sequestro l’appartamento, i Ris lo hanno passato al setaccio alla ricerca di tracce biologiche che possano essere ricondotte ai tre giovani. Se dall’esito delle indagini in corso, dovessero emergere elementi di colpevolezza, i 3 potrebbero essere accusati di violenza sessuale di gruppo. A breve potremo conoscere gli ulteriori sviluppi.