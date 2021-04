Studente del liceo si lancia dal secondo piano della scuola: è gravissimo

Un ragazzino di 14 anni è precipitato improvvisamente dalla finestra dell‘istituto salesiano “Sant’Ambrogio Opera Don Bosco” di Milano. Secondo quanto si apprende dalle prime, frammentarie notizie che giungono dalla Lombardia, si tratterebbe di uno studente del liceo. I soccorsi sono stati chiamati dallo stesso personale scolastico, che ha fatto giungere sul posto i sanitari del 118. La situazione è apparsa subito grave. L’allarme è scattato intorno alle 14:00: medici e infermieri sono entrati nell’ambulanza con la vittima intorno alle 15:00.

Il ragazzino è stato stabilizzato prima di essere trasportato presso l’ospedale Niguarda, dove attualmente si trova ricoverato in condizioni gravissime. Quanto accaduto è ancora da chiarire con precisione. Sul luogo del fatto di cronaca sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia Duomo. I militari hanno proceduto ad ascoltare compagni e professori del 14enne rimasto ferito. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, anche se quella più probabile appare il gesto volontario.

Un volo di nove metri

Prima di precipitare al suolo, il ragazzino ha fatto un volo di nove metri. Si è lanciato infatti dal secondo piano dell’edificio. Il dramma si è verificato in via Copernico 9/A. Dalla centrale operativa del 118 hanno confermato che lo studente caduto dalla finestra ha 14 anni: i sanitari informano che l’adolescente ha “riportato un trauma maggiore”.

La notizia di quanto accaduto si è sparsa subito nel capoluogo meneghino, destando sconcerto e apprensione nella popolazione. Saranno i militari dell’Arma adesso a chiarire che cosa sia successo presso l’istituto scolastico “Sant’Ambrogio Opera Don Bosco” di Milano. Nelle prossime potranno conoscersi ulteriori dettagli sull’accaduto.

Purtroppo non è il primo episodio del genere che si verifica nel nostro Paese in questi giorni. Le autorità consigliano alle persone che stanno vivendo un periodo di difficoltà di rivolgersi ai centri d’aiuto presenti in ogni provincia e città italiana. Per motivi di privacy le generalità del ragazzino non sono state rese note.