Stromboli invasa dal fango, le isole Eolie messe in ginocchio da un violento temporale

Ascolta questo articolo

Il maltempo si è abbattuto sulle Isole Eolie, colpite da piogge violente che hanno causato smottamenti e allagamenti un po’ ovunque. Ad essere colpita dal maltempo è stata soprattutto Stromboli, dove il fango causato dalle forti piogge ha invaso le strade, raggiungendo case ed attività commerciali.

I vigili del fuoco stanno lavorando insieme al personale della protezione civile per dare una mano a ripulire le strade e le case ricoperte dal fango. Anche da Lipari stanno giungendo rinforzi per accelerare le operazioni. I residenti sono preoccupati perché stanno affrontando un’altra brutta situazione dopo l’incendio di maggio che ha distrutto la vegetazione dell’isola.

Ci sono stati smottamenti e allagamenti anche a Messina, in special modo nella zona di Mezzana, dove ci sono state delle frane. Tantissimi i box e i negozi raggiunti dalla pioggia torrenziale, ma anche da terra, acqua e detriti, che hanno bloccato e sommerso auto, barche, scooter, vicoli e anche alcune case. Per fortuna nell’isola di Stromboli la macchina dei soccorsi si è messa subito in moto.

L’ingegnere Salvatore Tafaro, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Messina, ha detto che i danni materiali sono tantissimi, ma per fortuna non sono stati segnalati feriti. Per segnalare gli interventi è stato attivato il Coa, il centro operativo avanzato della protezione civile. Marco Giorgianni, per dieci anni sindaco di Lipari, ha detto che la situazione a Stromboli, dove vive la sua famiglia, è tragica e a risentirne sarà la sua economia.

Giorgianni ha aggiunto che le immagini di quanto è successo sono preoccupanti e danno il quadro di come sia necessario mettere in atto interventi immediati per la messa in sicurezza del territorio. Un grande plauso va agli strombolani, per aver reagito alle avversità naturali con coraggio e tenacia, e anche adesso lo stanno facendo, rimboccandosi come sempre le maniche.