Striscia la notizia, Edoardo Stoppa aggredito con un coltello a Battipaglia

Il giornalista di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa, e la sua troupe sono stati aggrediti, a Battipaglia in provincia di Salerno, a colpi di coltello durante un servizio sul presunto “killer dei gatti“, sospettato di aver ucciso oltre 70 gatti con bocconi di cibo avvelenati.

Non è la prima volta che il giornalista il quale si occupa da sempre di denunciare atti di violenza e maltrattamenti sugli animali viene aggredito con la sua troupe.

L’aggressione

Stoppa da tempo sulle tracce del killer e dopo un’attenta e lunga indagine, aveva individuato l’identità del presunto assassino di felini e si era recato a Battipaglia per intervistarlo per il tg satirico. L’uomo non ha voluto in alcun modo rispondere alle domande del giornalista, si è rifugiato nella propria abitazione ed ha chiamato la polizia.

E’ stato all’arrivo degli agenti delle forze dell’ordine che l’uomo ha aggredito Edoardo Stoppa e la sua troupe con un lungo coltello, come ha raccontato lo stesso giornalista. Tempestivo è stato l’intervento degli agenti di Polizia che hanno evitato il peggio, anche se un agente è rimasto ferito ad una mano. “Quando sono arrivati gli agenti di polizia l’uomo è sceso di casa per attaccarci con un coltello di 25 centimetri. Per fermarlo sono serviti 5 agenti e uno di loro è stato raggiunto da una coltellata” ha raccontato Stoppa subito dopo l’accaduto.

Il poliziotto è stato immediatamente soccorso e portato nell’ospedale cittadino dove ha ricevuto le necessarie cure mediche. L’aggressore, invece, è stato subito arrestato e condotto in stato di fermo al commissariato di Battipaglia con diverse accuse a carico tra cui aggressione armata e resistenza a pubblico ufficiale.