Stresa, padre e figlio vivi: "Avremmo dovuto salire, ma la cabina era al completo"

La tragedia che è occorsa a Stresa dove si è staccata la funivia precipitando nel vuoto ha lasciato sgomenti tutti quanti con il pensiero rivolto alle 14 vittime che hanno perso la vita in quella tragica circostanza. In eventi del genere, spesso il destino ci mette lo zampino con persone che si ritengono fortunate e miracolate per essere scampate alla tragedia immane. È il caso di un uomo e del figlio che non ce l’hanno fatta a salire, riuscendo così a salvarsi.

Dario e il figlio di 6 anni si considerano dei miracolati dal momento che entrambi erano in fila per poter salire sulla funivia, ma sono riusciti a evitare il disastro, essendo la cabina già al completo. In seguito, è accaduta la tragedia che ha provocato la morte di 14 persone, tra cui un bambino, mentre l’altro versa ancora in gravi condizioni in ospedale.

Dario Prezioso, l’uomo che, insieme al figlio di 6 anni, si è salvato, si sente un miracolato e all’Adnkronos, racconta in questo modo quei momenti a cui lui è riuscito a scampare: “Quando ho sentito la notizia della funivia mi si è gelato il sangue: in quella cabina potevamo esserci io e il mio bambino di sei anni”.

L’uomo aveva deciso di prendere la funivia per raggiungere Alpiland e portare il piccolo alla pista di bob, ma fortunatamente quando è giunto alla funivia, non è riuscito a prendere quella stessa cabina che poi si è schiantata andando incontro al terribile impatto. I due non sono potuti salire, proprio perché la cabina era già piena e stavano aspettando la prossima che non hanno mai preso dal momento che, in seguito alla tragedia, tutto è stato bloccato.

L’uomo racconta che, mentre stava spiegando al figlio il funzionamento della funivia, ha sentito un colpo, visto un cavo cadere e la cabina si è bloccata. Dario e il bambino hanno ricevuto il rimborso del biglietto. Al momento del pranzo al lago, con la vista delle sirene, ha capito cosa fosse successo.