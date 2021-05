Stresa, la figlia di Zorloni e il messaggio commovente: "Faremo pace lassù. Ci abbracceremo nella prossima vita"

La tragedia di Stresa avvenuta nella giornata di ieri che ha causato la morte di 14 persone con un bambino che versa in condizioni critiche in ospedale è stato anche per qualcuno l’occasione di dare l’addio al proprio padre con il quale il rapporto non era idilliaco. La figlia di Zorloni saluta il padre con un messaggio commovente che fa male. Vediamo cosa ha scritto e le sue parole commoventi.

Vittorio Zorloni è una delle 14 vittime che hanno perso la vita nella giornata di domenica 23 maggio sulla funivia di Stresa. L’uomo ha perso la vita insieme alla compagna Elisabetta Persanini di anni 37 e al bambino di 5 anni, deceduto in ospedale per le condizioni gravi in cui versava. La figlia ricorda su Facebook il padre.

Insieme alla foto, accompagna il seguente testo: “So che da lassù adesso faremo finalmente pace perché, semplicemente, in questa vita non eravamo destinati a riuscire a parlarci in modo giusto”. La figlia è frutto dell’amore del padre insieme a un’altra donna ed è sorellastra del bimbo che, purtroppo, non ce l’ha fatta.

La figlia ricorda quei momenti difficili sperando di poter fare pace con il padre in una prossima vita riuscendo finalmente a riabbracciarlo. La figlia di Zorlani è riuscita a scampare alla tragedia poiché si trovava sul versante opposto della montagna insieme alla famiglia, mentre il padre ha deciso, approfittando della bella giornata, di fare un giro in funivia.

Angelica, la figlia di Zorloni, non poteva sapere che le loro strade si sarebbero divise per sempre senza neanche la possibilità di dirgli addio. I due non avevano un bellissimo rapporto, litigavano spesso a causa di incomprensioni. Comunque, nonostante tutto, la figlia afferma di averlo amato tantissimo, certa di trovare lo stesso amore anche dall’altra parte.

Le ultime parole del suo post le riserva al fratello Mattia di 5 anni: “Oggi diventi un angelo meraviglioso e tanto prezioso, accompagnato dalla tua mamma, vi porto nel cuore come solo le cose belle si possono portare”.