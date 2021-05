Stresa, il piccolo Eitan respira autonomamente. I genitori saranno seppelliti in Israele

L’incidente della funivia accaduto nella giornata di domenica 23 maggio a Stresa sta portando con sé ancora tanto dolore, rabbia e amarezza per le 14 persone che, purtroppo, hanno perso la vita. Tra di loro, l’unico sopravvissuto è un bambino di 5 anni Eitan che, all’ospedale Regina Margherita di Torino, sta lottando per tornare alla vita. In base alle ultime notizie, sembra che il piccolo stia respirando da solo, in autonomia, sebbene non sia ancora del tutto cosciente.

Il piccolo respira grazie a un poco di ossigeno e accanto a lui vi è sempre la zia che è giunta al suo capezzale nella serata di domenica, non appena saputo dell’immane tragedia che l’ha colpito. Il bimbo ha perso tutta la sua famiglia: i genitori, i bisnonni e anche il fratellino e ora è in ospedale con accanto al suo letto la zia Aya.

Nella giornata di mercoledì 26 maggio ha finalmente aperto gli occhi, sebbene per lui il risveglio sia ancora molto lento e graduale. I medici si dichiarano ottimisti riguardo le sue condizioni di salute e stanno procedendo lentamente affinché tutto possa continuare in totale sicurezza nella protezione del bambino.

La famiglia del bambino è di origine israeliana, ma vive a Pavia da tantissimo tempo. Nella giornata di oggi, saranno celebrati i funerali dei genitori, del padre Amit Biran di 30 anni, della madre Tal Peleg di anni 27 e di del fratellino Tom di appena 2. I funerali saranno nella loro terra di origine, in Israele.

Nella giornata odierna, lo stesso sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, ha proclamato il lutto cittadino e ricorda così questa tragedia: “Per la morte di Amit Biran, della moglie Tal Peleg e del piccolo Tom ho intenzione di indire il lutto cittadino. Pavia è una comunità ferita ed è il momento di stringersi nel dolore, di far sentire il sostegno della città a chi ha perso i propri cari, i propri amici. Anche per Eitan, salvato dall’abbraccio protettivo del padre, che ancora lotta per la vita in ospedale. Invito chi crede a pregare per lui”.

Sempre oggi a Varese ci saranno i funerali di altre due vittime di questa immensa tragedia. Nel frattempo, si continuano le indagini con i tre arresti del direttore, del proprietario e capo operativo della funivia.