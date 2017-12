Straniero a Milano sale sull’albero di Natale per togliere la croce. Fermato

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Il gesto del giovane gambiano poteva essere fatto anche da altri: che c'entra la croce con il Natale? Chissà quanti se lo son chiesti e avrebbero voluto togliere la croce o l'hanno giustificata con la luce che la trasforma in una stella. Eppure, la croce sopra l'albero c'entra! Forse, tra tutte le decorazioni da cui è circondato, l'unica con un significato natalizio è proprio la croce. Il Figlio di Dio - ricorda il mistero del Natale -, si è incarnato, si è fatto uomo, per dare la sua vita per noi. E l'ha fatto morendo sulla croce. Attraverso di essa, ci ha riscattati dalla morte entrata nel mondo attraverso il peccato. È una croce illuminata, gloriosa. Segno che il Figlio di Dio, al di là di come a noi sembra vadano le cose, ha vinto il peccato e la morte, e ci attende nella vita per sempre.