Strada senza guardrail a Tuturano, gli automobilisti preoccupati: "Manca da mesi"

Si rischia veramente grosso sulla Strada per Paticchi a Tuturano, frazione del comune di Brindisi. Come abbiamo già riferito negli scorsi giorni, si tratta di una stradina di campagna che si trova a qualche chilometro di distanza dal centro abitato e che ogni giorno viene percorsa sia da mezzi agricoli di varia grandezza, ma anche da sportivi amatoriali, quali podisti e soprattutto ciclisti. Una zona perfetta per le escursioni, situata a pochi chilometri da importanti aree naturalistiche come il Bosco di Santa Teresa e dei Lucci. Ma impossibile non notare quel guardrail, molto probabilmente divelto da qualcuno, che manca nella sua interezza proprio dove la strada supera un canale piuttosto profondo.

Nuovo Quotidiano di Puglia ha ripreso il grido d’allarme lanciato sia da questa testata che da altri media locali come NewsPam, approfondendo anche la questione con i propri cronisti. Da quanto emerge il guardrail mancherebbe addirittura da mesi. Inutile dire che a Tuturano la preoccupazione per la situazione comincia a essere tanta, e sono diverse persone ad essersi accorte della situazione. Ogni segnalazione, però, pare che al momento sia caduta nel vuoto.

Le testimonianze

“Sono mesi che manca il guardaril, lo abbiamo fatto presente ad alcuni vigili urbani ma nessuno sembra capire a chi spetti il ripristino della barriera di sicurezza sulla Strada per Paticchi. Finora non si sono registrati incidenti, ma di chi sarebbe la responsabilità nel caso di verificasse un sinistro?” – così si chiede un automobilista.

Come fanno notare i colleghi di Quotidiano, sono tutte domande che attendono ancora una risposta, risposte che vorrebbero avere anche i tuturanesi e chiunque percorri ogni giorno quella strada, anche per fare soltanto una passeggiata tra le campagne. Il pericolo aumenta in maniera esponenziale d’inverno, in quanto il canale si riempe d’acqua.

“Il rischio di finire con tutta l’auto nel canale è sempre più concreto” – così spiega un’altra persona. I cittadini fanno anche presente come anche la situazione di diverse strade provinciali sia piuttosto desolante, con buche e manto stradale irregolare che rischiano di far sbandare i veicoli. La speranza è che la situazione su Strada per Paticchi venga presa in mano dalle autorità prima che possa accadere qualche tipo di tragedia.