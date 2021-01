Stato del Vaticano: Papa Francesco si è vaccinato contro il Covid

Cosa ne pensa l’autore

Katia Lenti - Felicissima di questa notizia. La salute di Papa Francesco mi sta davvero a cuore e non posso che augurargli lunga vita. Speriamo che non abbia effetti collaterali, in modo da poter ricevere la somministrazione della seconda dose dopo 21 giorni dalla prima, effettuata ieri. Grande Papa Francesco! In ogni tuo gesto, in ogni tua parola, emerge la tua semplicità d'animo.