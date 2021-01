Spinea dice addio al piccolo Lorenzo, morto a 8 mesi per uno streptococco

Ci sono storie che devono essere raccontate, storie che ti lasciano gli occhi rigati di lacrime, come quella del piccolo Lorenzo, deceduto venerdì scorso a Spinea, in provincia di Venezia. Billo, come lo chiamavano i suoi cari, è morto a soli 8 mesi. Nato sano lo scorso 17 aprile, dopo pochi giorni ha iniziato ad avere improvvisamente una febbre molto alta.

Dal ricovero all‘ospedale di Mirano, dopo ore di esami ed approfondimenti, emerge la presenza di uno streptococco, tanto che, per via dell’infezione, il piccolo viene trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, dove resta ricoverato per 40 giorni. Qui i medici spiegano ai genitori di Lorenzo la gravità della situazione e l’aspettativa di vita breve del loro figlio.

Il Natale e il ritorno a casa sembrano dare qualche speranza, seppur nei limiti di una condizione già molto difficile, ma alla fine il cuoricino del piccolo supereroe di Spinea, dopo una lunga lotta, portata avanti con una tenacia incredibile, ha smesso di battere.

La storia di Lorenzo in un blog

Lorenzo, oltre al fratellino Simone, ha sempre accanto mamma Laura Libralesso e papà Davide Maggio. Sono loro la sua forza, non si arrendono e decidono di aprire un blog, col supporto dell’ospedale di Padova e dell’associazione “L’isola che non cè”. Proprio sul blog, intitolato “Lorenzo il nostro supereroe”, la mamma scrive: “L’amore vero, incondizionato che solo un figlio ti fa provare, poi la rabbia, una rabbia che ti logora dentro e ti fa esplodere, poi la speranza, perchè in realtà è quella che inizialmente mi ha fatto andare avanti giorno dopo giorno ma poi ha lasciato il posto alla tristezza, quella che ti fa pensare che questo mondo è ingiusto”.

La mamma, continuando a scrivere sul blog, diceva che sono caduti e si sono rialzati come mai avrebbero immaginato di fare nella vita ma di essere accanto al loro Lorenzo, cercando di fare ogni giorno la cosa migliore per lui perchè è vero che ha stravolto la loro vita ma è anche vero che non possono amarlo più di così. Purtroppo Lorenzo o Billo ora è diventato un bellissimo angioletto.